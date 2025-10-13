МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Товарооборот Китая и США на фоне торговых войн сократился на 15,6%

Объем торговли между странами за 9 месяцев составил примерно 425,816 млрд долларов.
Владимир Рубанов 2025-10-13 09:33:03
© Фото: Benoit Doppagne Keystone Press Agency Global Look Press

Объем торговли между Китаем и США в период с января по сентябрь 2025 года сократился на 15,6%, составив примерно 425,8 млрд долларов. Данные об этом предоставило Главное таможенное управление Китая.

При этом экспорт из Китая в США уменьшился на 16,9%, до около 317,2 млрд долларов. Импорт американских товаров в Китай сократился на 11,6%, до примерно 108,6 млрд долларов.

В сентябре 2025 года товарооборот между двумя странами составил около 45,8 млрд долларов. Из них экспорт Китая в США - 34,307 млрд долларов, а импорт из США - 11,5 млрд долларов. По итогам 2024 года объем торговли между Китаем и США вырос на 3,7%, достигнув 688,2 млрд долларов.

Сокращение товарооборота в основном связывают с торговой войной, которая обострилась с повышением американских пошлин на китайские товары в 2025 году, а также ответными мерами Пекина. Весной тарифы с обеих сторон достигли заградительных уровней, но потом были временно снижены.

Однако на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября планирует ввести новые дополнительные пошлины в 100% на товары из Китая. В Пекине назвали повышение тарифов примером двойных стандартов и пообещали ответить на этот шаг.

В то же время товарооборот между Россией и КНР также сократился - на 9,4% до $163,6 млрд. Китайские поставки в РФ уменьшились на 11,3% до $73,6 млрд. При этом Россия снизила экспорт на 7,7% до $90,1 млрд.

