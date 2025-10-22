Киеву не хватит денег для закупки 150 шведских истребителей Gripen, а украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли останется в президентском кресле к тому времени, когда их произведут. Военный эксперт Александр Хроленко скептически отнесся к возможности реализации соглашения о намерении поставки такого количества самолетов между Швецией и Украиной.

В комментарии для телеканала «Звезда» Хроленко отметил, что такая сделка неосуществима прежде всего из-за финансовых ограничений.

«Я могу сразу сказать, что нереально по многим причинам, главная из которых финансовая, любой современный истребитель стоит дорого», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что многоцелевые истребители Gripen уступают аналогам из США, Франции и России.

Хроленко напомнил, что в первые годы спецоперации США обеспечивали Киеву около $5 миллиардов в месяц, после самоустранения Вашингтона Европа вместе с Канадой смогли собрать лишь около $1 миллиард в месяц. Ресурсы нужны не только на самолеты, но и на зарплаты военнослужащим, снаряды, патроны и зенитные ракеты.

«Деньги - мускулы любой армии. У Киева их катастрофически не хватает», - пояснил он.

Производство такого количества истребителей займет годы, отмечает эксперт, а у Зеленского - «времени всего ничего». В обозримой перспективе конфликт может завершиться из-за истощения ресурсов НАТО.

Хроленко отверг даже возможность поставки 10-20 машин. Он отметил попытки ЕС использовать для закупок оружия для Киева замороженные российские активы, подчеркнув, что Вашингтон на это не согласится из-за рисков для глобальной финансовой системы.

Ранее во время визита Владимира Зеленского в Швецию страны подписали письмо о намерениях, предусматривающее покупку Киевом от 100 до 150 многоцелевых истребителей Jas 39 Gripen E. Шведский премьер, говоря об источнике оплаты машин, упомянул возможность использования замороженных активов РФ.