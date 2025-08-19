Рубио: США больше не дают Украине оружие

США больше не будут давать Украине оружие, а будут продавать его, получая деньги от Европы. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News после завершения переговоров Трампа, Зеленского и лидеров ЕС.

«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО», - сообщил Рубио, подводя итог переговорам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Украина пообещала купить у США оружия на сто миллиардов долларов. Это часть сделки по получению гарантий безопасности от Соединенных штатов. А платить за это оружие будут европейские страны.