Рубио: США больше не дают Украине оружие

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что теперь США будет не давать, а продавать оружие Украине, а платить за него будет Европа.
Сергей Дьячкин 2025-08-19 04:05:15
© Фото: Nathan Howard, Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

США больше не будут давать Украине оружие, а будут продавать его, получая деньги от Европы. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News после завершения переговоров Трампа, Зеленского и лидеров ЕС.

«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО», - сообщил Рубио, подводя итог переговорам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Украина пообещала купить у США оружия на сто миллиардов долларов. Это часть сделки по получению гарантий безопасности от Соединенных штатов. А платить за это оружие будут европейские страны.

