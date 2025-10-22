Украина договорилась о поставке до 150 шведских истребителей Gripen

Во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Швецию страны подписали письмо о намерениях, предусматривающее покупку Киевом от 100 до 150 многоцелевых истребителей Jas 39 Gripen E производства компании Saab. Об этом сообщили шведские СМИ по итогам встречи Зеленского с премьер-министром Ульфом Кристерссоном в Линчёпинге.

Согласно публикации в Aftonbladet, документ стал первым шагом к долгосрочному партнерству в сфере воздушной обороны, открывая перспективы для значительной экспортной сделки шведской оборонной промышленности.

Зеленский отметил, что эти самолеты способны эффективно противостоять различным угрозам и обеспечить безопасность не только Украины, но и всей Европы.

Кристерссон, в свою очередь, подчеркнул потенциал сделки для развития украинских военно-воздушных сил и экономических выгод для Швеции. Он указал, что вопрос финансирования будет решаться на долгосрочной основе, и упомянул возможное использование замороженных российских активов — эта тема планируется к обсуждению на саммите ЕС в четверг.