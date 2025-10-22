МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: ЕС одобрит 19-й пакет санкций против РФ на саммите 23 октября

Это произойдет после того, как Словакия сняла свои возражения.
Дима Иванов 2025-10-22 16:41:47
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Руководители стран Евросоюза на саммите 23 октября 2025 года планируют одобрить 19-й пакет санкций против России, включающий запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из этой страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

Согласно публикации, пакет мер будет принят после того, как Словакия сняла свои возражения, что позволило преодолеть последние препятствия для консенсуса в блоке.

Среди ключевых положений пакета - полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС, который вступит в силу в январе 2027 года, на год раньше первоначально запланированного срока.

Кроме того, под дополнительные ограничения попадут российские банки, кредитные учреждения в Центральной Азии, а также ряд криптовалютных бирж, якобы используемых для обхода существующих ограничений.

Ранее Венгрия и Словакия заявили, что не будут блокировать принятие 19-го пакета санкций ЕС против России.

#в стране и мире #Венгрия #СПГ #словакия #Совет ЕС #санкции ЕС #российский СПГ
