Словакия и Венгрия не станут препятствовать 19-му пакету санкций против РФ

Братислава и Будапешт заручились обещанием Брюсселя пойти им на уступки, если те не станут блокировать очередной 19-й пакет санкций против России.
Марина Крижановская 2025-10-21 00:48:02
© Фото: Kira Hofmann, Photothek Media Lab, Globallookpress

Две страны Центральной Европы - Венгрия и Словакия - намерены не препятствовать принятию 19-го пакета антироссийских санкций. И Будапешт, и Братислава смогли добиться от Европейской комиссии необходимых для себя уступок, сообщили министры иностранных дел этих государств.

По словам главы словацкого МИД Юрая Бланара, Еврокомиссия приняла их требования, касающиеся урегулирования ситуации с ценами на электроэнергию в Европе и улучшения климатических целей с учетом запросов промышленности. Он отметил, что высокие затраты на энергетику лишают Евросоюз конкурентоспособности, а удар по словацкому производству автомобилей наносит запрет двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в контексте повестки по климату.

«После того, как эти требования будут включены (в заключения Европейского совета - ред.), при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций», - заявил словацкий министр Бланар по завершению заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Его венгерский коллега Петер Сийярто высказался, что у Будапешта нет планов блокировать новый пакет санкций. Республика также смогла получить для себя выгодные обещания ЕК. Но в то же время он считает, что политика санкций Евросоюза в отношении России провалилась.

«Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», - отметил глава МИД Венгрии, его цитирует издание Euractiv.

Предложенный Еврокомиссией новый пакет санкций предусматривает поэтапный отказ ЕС от закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России к январю 2027 года.

В июне этого года премьер-министр Словакции Роберт Фицо заявлял, что все предыдущие санкции не дали существенных результатов. Хотя эти рестрикции против России и выглядят привлекательно, отметил глава правительства.

