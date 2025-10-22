Мелони призвала к законности при выдаче Киеву кредита за счет активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что при обсуждении возможности применения замороженных российских активов для выдачи кредита Украине важно соблюдать международное право и поддерживать стабильность еврозоны.

Выступая в сенате перед отъездом на саммит Евросоюза, Мелони отметила, что совместно с партнерами по ЕС и «Большой семерке» ведется разговор о дополнительных действиях в отношении замороженных активов России. При этом все участники подчеркивают необходимость учета международного права и принципа законности, а также защиты финансовой устойчивости национальных экономик и еврозоны, отметила итальянский премьер.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия сможет подготовить и подать предложение по такому займу в ближайшие недели, если на предстоящем с четверга по пятницу саммите ЕС главы государств и правительств одобрят этот подход для обеспечения средств Украине на 2026-2027 годы.

Он уточнил, что данный вариант не подразумевает изъятия российских активов, однако они будут использованы в качестве обеспечения по новому кредиту.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу по предоставлению Украине дополнительного займа, обеспеченного замороженными активами России. Она пояснила, что Киев сможет погасить этот долг лишь в случае, если Москва произведет выплаты в качестве репараций, однако в странах Евросоюза пока не достигнуто единого мнения по этому вопросу. С подобной инициативой выступал и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что манипуляции с замороженными российскими активами являются воровством. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил разговоры по возможному изъятию российских активов с поведением банды.