МО РФ показало видео с боями за Павловку в Запорожской области

Минобороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Павловка на территории Запорожской области. О его освобождении от украинских боевиков сообщалось сегодня.

Уточняется, что населенным пунктом овладели штурмовые подразделения 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток».

Воины-гвардейцы зачистили крупный район обороны неприятеля площадью более пяти квадратных километров. Он находился на правом берегу реки Янчур. Завершив выполнение этой боевой задачи, они установили в Павловке флаги России.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащие из состава группировки войск «Восток» продолжают продвигаться по Запорожской и Днепропетровской областям, выбивая противника с новых и новых укрепленных позиций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.