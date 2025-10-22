МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало видео с боями за Павловку в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток».
2025-10-22 15:45:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Павловка на территории Запорожской области. О его освобождении от украинских боевиков сообщалось сегодня

Уточняется, что населенным пунктом овладели штурмовые подразделения 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток». 

Воины-гвардейцы зачистили крупный район обороны неприятеля площадью более пяти квадратных километров. Он находился на правом берегу реки Янчур. Завершив выполнение этой боевой задачи, они установили в Павловке флаги России. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащие из состава группировки войск «Восток» продолжают продвигаться по Запорожской и Днепропетровской областям, выбивая противника с новых и новых укрепленных позиций. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#спецоперация #боевые действия #запорожская область #Павловка #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 