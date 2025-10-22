МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили населенные пункты Павловка и Ивановка

Павловка находится в Запорожской области, ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-10-22 13:12:43
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Павловка на территории Запорожской области. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток».

В течение суток в зоне ответственности группировки удалось нанести огневое поражение формированиям четырех украинских бригад и трех штурмовых полков. Это произошло в районах населенных пунктов Алексеевка, Александровка и Орестополь (Днепропетровская область), а также Зеленый Гай, Вишневое, Рыбное, Новоуспеновское (Запорожская область). 

Неприятель в зоне ответственности группировки войск «Восток» потерял более 315 боевиков за сутки ведения боевых действий. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух артиллерийских орудий и двух станций радиоэлектронной борьбы. 

Также отмечено, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ивановка на территории Днепропетровской области

За сутки в зоне ответственности группировки противник потерял более 520 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV и два автомобиля «пикап». 

Помимо этого, сообщается о нанесении массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины, которая использовалась для обеспечения работы военно-промышленного комплекса врага. Удар наносился в ответ на террористические атаки по объектам на территории РФ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #запорожская область #Павловка #группировка восток
