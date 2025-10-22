Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Павловка на территории Запорожской области. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток».

В течение суток в зоне ответственности группировки удалось нанести огневое поражение формированиям четырех украинских бригад и трех штурмовых полков. Это произошло в районах населенных пунктов Алексеевка, Александровка и Орестополь (Днепропетровская область), а также Зеленый Гай, Вишневое, Рыбное, Новоуспеновское (Запорожская область).

Неприятель в зоне ответственности группировки войск «Восток» потерял более 315 боевиков за сутки ведения боевых действий. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух артиллерийских орудий и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Также отмечено, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ивановка на территории Днепропетровской области.

За сутки в зоне ответственности группировки противник потерял более 520 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV и два автомобиля «пикап».

Помимо этого, сообщается о нанесении массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины, которая использовалась для обеспечения работы военно-промышленного комплекса врага. Удар наносился в ответ на террористические атаки по объектам на территории РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.