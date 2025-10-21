МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Василек» поразил пехоту ВСУ в Днепропетровской области

Разведка с помощью беспилотников помогла минометчикам уничтожить группу противника.
2025-10-21 18:06:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет автоматического миномета 2Б9 «Василек» из состава 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ликвидировал группу украинских военнослужащих в зоне проведения спецоперации в Днепропетровской области.

Как сообщили в Минобороны России, оператор беспилотника обнаружил противника, который обустраивал пулеметную точку в лесополосе, чтобы попытаться сдержать продвижение российских штурмовых подразделений. Получив координаты цели, минометчики заняли скрытую позицию и открыли огонь.

Несколькими точными выстрелами 82-миллиметровыми осколочными минами расчет уничтожил группу ВСУ и подавил огневую точку.

Миномет отличается скорострельностью и имеет высокую точность стрельбы. «Василек» позволяет вести огонь прямой наводкой, а не только навесом, в отличие от других минометов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#миномет #спецоперация #Днепропетровская область #василек #группировка «Центр»
