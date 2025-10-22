ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины

Минобороны России сообщает о нанесении массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины, которая обеспечивала работу военно-промышленного комплекса противника.

В МО РФ подчеркнули, что удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Отмечено, что применялось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты аэробаллистического комплекса «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Российское оборонное ведомство заявило, что цели удара были достигнуты. Уточняется, что все назначенные объекты удалось поразить.

Также МО сообщает, что российские войска освободили населенный пункт Павловка. Уточняется, что она находится на территории Запорожской области. Ее взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.