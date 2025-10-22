МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Связисты ГрВ «Восток» обеспечили передачу данных с заброшенного завода

По словам корреспондента Александра Тарасенко, на разрушенном металлургическом заводе, где размещается антенна связи, подразделения восстановили возможность передачи данных.
Александр Тарасенко 2025-10-22 11:38:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На заброшенном металлургическом заводе в Донбассе, который служит связевым узлом для подразделений группировки «Восток» на радиусе до пяти километров, вражеский БПЛА повредил одну из антенн. По словам корреспондента Александра Тарасенко, связисты оперативно выдвинулись на место. Работы проходили в условиях повышенной опасности - в небе продолжали патрулировать дроны противника, и техника сигнализировала о приближении воздушных целей.

«Идет наступление, и руководить этим наступлением станет невозможно. Никто не будет знать из командования, где кто находится и как все происходит. У нас уходит час, чтобы добраться до этой точки и все исправить», - рассказал боец батальона связи 29-й армии группировки «Восток» с позывным Восточный.

Специалисты связи восстановили линию в короткие сроки - провели визуальную разведку повреждений, оценили состояние оборудования и заменили вышедшие из строя элементы, после чего восстановили защищенный канал передачи данных. Как отмечают на месте, использовавшаяся антенна обеспечивает спутниковую связь и стабильнее переносит попытки радиоподавления, что повышает надежность управления подразделениями.

В ходе работ расчет сопровождали бойцы, контролировавшие воздушное пространство от атакующих дронов. На командном пункте установлены видеокамеры, а информация о каждом налете БПЛА и состоянии оборудования передается в реальном времени.

«Залезли на вышку, а там высота 30 метров. Метр на метр площадь, увидели два дрона. Они нас заметили, начали снижаться. Один атаковал, но, слава богу, никто не пострадал. А второй мы успели сбить», - поделился командир взвода батальона связи 29-й армии группировки «Восток» с позывной Полюс.

Ремонтные и восстановительные работы на линиях связи, по данным местного командования, ведутся круглосуточно. Связисты прокладывают резервные маршруты, чинят антенны и поддерживают защищенные каналы, обеспечивая координацию между штабом и передовыми подразделениями.

О том, насколько важна стабильная связь, рассказал боец батальона связи 29-й армии группировки «Восток» с позывным Док. Его группа рассекретила минометную точку боевиков, но рация не работала, и чтобы передать данные, пришлось забраться на ближайшую опору ЛЭП.

«Высота, наверное, метров 30 точно была, лезли. Ну, она же как елочка, перекрестья, по ним лезли, ползли, было, конечно, страшно. Слава богу, связь установили, передали координаты, минометная точка была успешно поражена», - говорит Док.

Командование подчеркивает, что устойчивость коммуникаций остается ключевым фактором в обеспечении управления боевыми действиями и безопасности личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#связь #наш эксклюзив #СВО #группировка восток
