Израиль блокировал флотилию и задержал Грету Тунберг

Всех активистов на суднах задержали, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг и репортера телеканала.
Екатерина Пономарева 2025-10-02 02:13:53
© Фото: Kike-RincÃƒÂ³N, Global Look Press

Израильские военные перехватили несколько катеров флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. В том числе задержана флотилия активистки Греты Тунберг «Сумуд», которая уже в третий раз не добралась до Газы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Наши первые суда Alma и Sirius подверглись незаконному нападению, выключены камеры, военные поднялись на борт судов», - следует из материала.

Всех активистов на судне задержали, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг и репортера телеканала. Всего 47 флотилий перевозят более 500 активистов. Тунберг и несколько других пассажиров записали обращение и рассказали, что скоро их захватят. Больше они на связь не выходили.

Ранее израильская армия задержала судно «Хандала» в 40 морских милях от побережья сектора Газа. На борту находились до 21 активистов организации «Флотилия свободы» из 12 стран и гуманитарный груз. Затем министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил Грете Тунберг тюрьмой для террористов из-за ее планов по прорыву израильской блокады сектора Газа.

#Израиль #флотилия #Тунберг
