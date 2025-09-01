МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Israel Hayom: Израиль намерен поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил отправить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов за попытки прорыва блокады сектора Газа.
Сергей Дьячкин 2025-09-01 00:45:32
© Фото: Kike RincÃƒÂ�N, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил шведской экоактивистке Грете Тунберг тюрьмой для террористов из-за ее планов по прорыву израильской блокады сектора Газа. Об этом пишет израильская газета Israel Hayom, ссылаясь на собственные источники.

Бен-Гвир предложил главе Израиля Биньямину Нетаньяху не ограничиваться легкими задержаниями и депортацией, а использовать стратегию сдерживания.

«Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», - цитирует Israel Hayom.

Заключенные будут лишены телевидения, радио и качественного питания. Содержание под стражей будет длительным.

Также было предложено конфисковать суда, на которых «Флотилия свободы» идет к сектору Газа, и передать их в пользование силовикам Израиля.

Корабли с гуманитарной помощью, на одном из которых находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, отправились на прорыв израильской блокады сектора Газа из Барселоны.

В июне Грета Тунберг уже предпринимала попытку добраться в Газу. ЦАХАЛ перехватил судно, на борту которого она находилась. Активистов задержали, а затем депортировали. В тот раз Тунберг обвинила Израиль в своем похищении.

#Грета Тунберг #Израиль #сектор Газа #экоактивисты #Флотилия свободы
