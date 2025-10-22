МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С января 2026 года нельзя будет автоматически продлить водительские права

Автоматическое продление удостоверений на право управлять ТС действует в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.
Дарина Криц 2025-10-22 04:35:32
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

С января следующего года в России нельзя будет воспользоваться функцией автоматического продления водительского удостоверения.

Если срок действия документа истекает 31 декабря нынешнего года, то он будет автоматически продлен до 30 декабря 2028 года, то есть еще на трехлетний срок.

Если же водительские права перестанут быть действительными 1 января 2026 года, то их владельцу стоит заранее побеспокоиться о переоформлении документа. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

«Предусмотрено продление на три года российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года», - напомнил он.

В апреле 2022 года российское правительство постановило продлить на три года срок действия водительских удостоверений, истекавших в 2022-2023 годах. В последующих 2023 и 2024 годах кабмин принимал такое же решение.

В начале сентября стало известно, что при наличии определенных противопоказаний или опасных заболеваний автомобилиста могут лишить водительских прав.

#в стране и мире #водительские права #водительское удостоверение #Автопродление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 