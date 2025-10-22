С января 2026 года нельзя будет автоматически продлить водительские права

С января следующего года в России нельзя будет воспользоваться функцией автоматического продления водительского удостоверения.

Если срок действия документа истекает 31 декабря нынешнего года, то он будет автоматически продлен до 30 декабря 2028 года, то есть еще на трехлетний срок.

Если же водительские права перестанут быть действительными 1 января 2026 года, то их владельцу стоит заранее побеспокоиться о переоформлении документа. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

«Предусмотрено продление на три года российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года», - напомнил он.

В апреле 2022 года российское правительство постановило продлить на три года срок действия водительских удостоверений, истекавших в 2022-2023 годах. В последующих 2023 и 2024 годах кабмин принимал такое же решение.

В начале сентября стало известно, что при наличии определенных противопоказаний или опасных заболеваний автомобилиста могут лишить водительских прав.