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В РФ продлили срок действия истекающих водительских удостоверений

Игнат Далакян
17:41 12.04.2022
Согласно сообщению правительства РФ, такое решение позволит уменьшить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.
В РФ продлили срок действия истекающих водительских удостоверений
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Правительство Российской Федерации продлило на три года действие водительских удостоверений, срок действия которых истекал в ближайшие два года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Это изменение коснется российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года», - говорится в Telegram-канале правительства РФ.

Согласно заявлению, также на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов; отдельных санитарно-эпидемиологических заключений; свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

В сообщении говорится, что такое решение позволит уменьшить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Ранее апелляционная коллегия Верховного суда Российской Федерации постановила, что употребление корвалола и валокордина водителями транспортных средств может привести к установлению наличия в организме запрещенных средств. Согласно данным экспертизы, не следует садиться за руль как минимум неделю после употребления лекарств.

До этого российский премьер-министр предупреждал о возможных сбоях в системах поставок лекарственных средств из-за внешнего давления на Российскую Федерацию. Согласно словам Михаила Мишустина, правительство РФ принимает меры для того, чтобы нужные людям лекарства были доступны.

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