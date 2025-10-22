МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп опроверг собственные слова о бесполезности встречи с Путиным

Американский лидер поставил в тупик задавшего вопрос журналиста.
Константин Денисов 2025-10-22 00:46:55
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп опроверг собственные слова о встрече с президентом России Владимиром Путиным на встрече с журналистами.

Сначала американский президент заявил, что решение о саммите с российским лидером в Будапеште еще не принято, поскольку он опасается, что встреча может стать пустой тратой времени.

После того, как один из журналистов попросил уточнить, почему Трамп так думает, глава Белого дома сказал, что он не говорил ничего такого.

Трамп пообещал предоставить новую информацию о встрече с Путиным в течение двух дней. Лидеры договорились о переговорах в столице Венгрии в ходе телефонной беседы, которая длилась 2,5 часа.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Будапешт
