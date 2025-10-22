МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп анонсировал новое заявление о встрече с Путиным через два дня

Глава Белого дома подчеркнул, что окончательного решения о саммите еще не принято.
Константин Денисов 2025-10-22 00:32:59
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал новое заявление о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште через два дня. Об этом он заявил журналистам.

«Не хотелось бы терять время впустую», - сказал американский лидер, имея ввиду смысл проведения саммита по Украине в столице Венгрии.

Несмотря на неопределенность в вопросе переговоров, он подчеркнул, что украинский конфликт в любом случае будет разрешен, потому что этого хотят и Путин, и Владимир Зеленский. Напомним, что Путин и Трамп договорились о встрече по телефону. Их разговор продолжался 2,5 часа.

Ранее стало известно о том, что генсек НАТО Марк Рютте срочно вылетел в США для переговоров с Трампом. Повестка встречи Рютте с главой Белого дома не разглашается.

#Украина #Дональд Трамп #Саммит #Владимир Путин #Будапешт
