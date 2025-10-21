Захарова назвала «инфобалаганом» сообщения об отмене Трампом встречи с Путиным

Поступающие сообщения о том, что якобы в ближайшее время американский президент Дональд Трамп не будет встречаться со своим коллегой из России Владимиром Путиным - не что иное, как информационный вброс и балаган. Так прокомментировала ситуацию Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России.

В социальной сети Х появилось сообщение журналиста Axios Барака Равида, который заявил о планах Трампа не проводить переговоров с Путиным. В своем заявлении журналист сослался на источники в Белом доме.

«Настоящий инфобалаган партии войны», - ответила на это Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Прежде венгерский дипломат - министр иностранных дел Петер Сийярто отреагировал на заявления о будто бы отмене встречи Путина и Трампа на его родине. По его словам, многие противники этой встречи приложат усилия, чтобы она не произошла. Сийярто предупредил о волне утечек, фейковых новостей и заявлений, что саммита не будет.