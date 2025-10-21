Сийярто заявил, что встречу Путина и Трампа пытаются сорвать фейками

Любые новости об отмене мирного саммита по Украине с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа являются фейковыми. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х.

«С того момента, как было объявлено о проведении Саммита мира в Будапеште, было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы его не произошло. Пока саммит не состоялся, ожидайте волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет», - написал политик.

По его словам, такая история повторяется постоянно перед любым крупным мероприятием, на котором может быть принято решение не в пользу Киева. Сийярто пообещал, что в этот раз все будет по-другому.

Дата саммита пока не определена. Ему будут предшествовать переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которые подготовят площадку для встречи лидеров двух стран.