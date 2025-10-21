В администрации Трампа заявили, что он не планирует встречу с Путиным в ближайшее время

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что тот не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время. проводить личную встречу с Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника агентства, недавний телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прошел продуктивно. Дополнительных личных контактов на высоком уровне пока не планируется, отмечает американский телеканал NBC News.

«Позиции сторон еще не созрели для продвижения переговоров», -- подчеркивает NBC.

На данный момент, по утверждению телеканала, подготовка к возможному саммиту лидеров в Будапеште поставлена на паузу.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удивился сообщениям западных источников о якобы переносе встречи Путина и Трампа в Будапеште. Он также подчеркнул, что немедленное прекращение огня на Украине не позволит устранить первопричины конфликта.