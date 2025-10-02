Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наша экономика не просто адаптировалась, а научилась даже извлекать пользу из санкций ЕС. Об этом Песков сообщил корреспонденту «Звезды».

«Наша экономика адаптировалась к этим санкциям, более того, мы научились извлекать пользу из них для себя», - сказал он, улыбаясь.

Песков также отметил, что санкции повышают суверенитет в области производства, высоких технологий и многих других областей. И европейцы, и американцы уже давно поняли, что санкции - это оружие, добавил он.

«Научились ли этому европейцы? Я не уверен», - заключил пресс-секретарь президента России.

До этого стало известно, что Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета антироссийских санкций. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС меняет подход к санкциям, переходя от поэтапного усиления давления к жестким мерам. Новый пакет мер согласован с США и будет принят в ближайшее время.