МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков с улыбкой ответил на вопрос о реакции России на все пакеты санкций

Со слов Дмитрия Пескова, санкции повышают суверенитет в области производства, высоких технологий и многих других областей.
Дарья Ситникова 2025-10-02 18:10:02
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наша экономика не просто адаптировалась, а научилась даже извлекать пользу из санкций ЕС. Об этом Песков сообщил корреспонденту «Звезды».

«Наша экономика адаптировалась к этим санкциям, более того, мы научились извлекать пользу из них для себя», - сказал он, улыбаясь.

Песков также отметил, что санкции повышают суверенитет в области производства, высоких технологий и многих других областей. И европейцы, и американцы уже давно поняли, что санкции - это оружие, добавил он.

«Научились ли этому европейцы? Я не уверен», - заключил пресс-секретарь президента России.

До этого стало известно, что Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета антироссийских санкций. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС меняет подход к санкциям, переходя от поэтапного усиления давления к жестким мерам. Новый пакет мер согласован с США и будет принят в ближайшее время.

#Россия #Экономика #санкции #Песков #польза #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 