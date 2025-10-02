МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава ЕК анонсировала новый подход к санкциям против России

Евросоюз переходит от поэтапного усиления давления к жестким мерам, заявила Фон дер Ляйен.
Владимир Рубанов 2025-10-02 02:21:30
© Фото: Kay Nietfeld dpa, Global Look Press

Евросоюз меняет подход к санкциям, переходя от поэтапного усиления давления к жестким мерам. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

По ее словам, этот подход уже реализован при подготовке 19-го пакета санкций, который обсуждается сейчас. Он включает ограничения в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли.

Новый пакет мер согласован с США и будет принят в ближайшее время. В нем Евросоюз намерен снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. Кроме того, планируются ограничительные меры против платежной системы «Мир» и запрет экспорта ряда руд, металлов, химикатов и солей. Кроме того, предусмотрены санкции против 45 российских и зарубежных компаний.

Еврокомиссия предложила также ввести экономические меры против третьих стран за помощь российскому военно-промышленному комплексу. ЕС планирует отказаться от российского сжиженного природного газа к 2027 году.

Помимо этого, обсуждаются также варианты изъятия российских активов для их передачи Киеву. После начала военной операции на Украине западные страны заморозили активы российского Центробанка примерно на $300 млрд. Россия считает западные санкции незаконными и предупредила об ответных мерах на конфискацию активов.

#сша #евросоюз #санкции #G7 #Еврокомиссия
