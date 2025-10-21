МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Пентагоне ответили шуткой про маму на вопрос о галстуке Хегсета

Журналистов по-прежнему волнуют критерии выбора аксессуара главой ведомства.
Константин Денисов 2025-10-21 05:45:51
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

В Пентагоне ответили шуткой на вопрос о цветах галстука главы ведомства Пита Хегсета на встрече с Владимиром Зеленским. На этот раз галстук заинтересовал издание Huffpost.

В Пентагоне вспомнили ответ главы пресс-секретаря главы Белого дома Кэролайн Ливитт на вопрос об инициаторе встречи президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда Ливитт обвинила журналиста в некомпетентности и сказал: «Твоя мама это сделала».

Сейчас на вопрос о галстуке Хегсета в ведомстве ответили: «Твоя мама ему купила». Напомним, что на Хегсете был галстук в цветах российского флага.

 Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заметил, что белый, синий и красный являются и цветами флага Штатов.

#сша #Дональд Трамп #Пентагон #Владимир Путин #галстук #Пит Хегсет
