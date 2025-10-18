МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вэнс прокомментировал галстук Хегсета в цветах флага России

По его словам, этот галстук мог быть и в цвет флага США.
Дарья Ситникова 2025-10-18 21:35:28
© Фото: IMAGO CNP MediaPunch, www.imago-images.de, Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет, который пришел на встречу президента США Дональда Трампа с Зеленским в галстуке с бело-сине-красными полосами, мог обозначать и цвета американского флага. Об этом написал вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Или он надел (галстук, - Прим.ред) цветов (флага, - Прим.ред) США», - написал Вэнс.

Напомним, вчера Хегсет пришел в Белый дом на встречу в трехцветном галстуке. Цвета белый, синий и красный также есть и на флаге в США. Однако на галстуке шефа Пентагона, сидевшим напротив Зеленского, цвета располагались в том же порядке, что и на российском флаге.

Встреча Трампа с Зеленским состоялась вчера. В Вашингтон он прилетел просить деньги, средства ПВО и, конечно, ракеты Tomahawk, о возможной передаче которых ВСУ всю неделю твердили мировые СМИ. Сам Зеленский настаивал на передаче дальнобойного оружия, однако глава американский лидер оказался непреклонен и заявил, что такие ракеты нужны ему самому.

#Россия #сша #Трамп #Зеленский #галстук #вэнс #хегсет
