После пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге изменят турмаршрут

Трасса на Кутурчине в Красноярском крае слишком сложная для простых туристов и нуждается в ревизии, считает альпинист Кулеш.
Дарина Криц 2025-10-21 05:32:48
© Фото: mchskrsk,Telegram

В Красноярском крае после пропажи семьи Усольцевых планируют пометить маршрут в Партизанском районе как слишком сложный для рядовых туристов.

Как рассказал альпинист, профессиональный турист и волонтер Алексей Кулеш, у пути, которым пошла семья, не указана сложность трассы, разметка не совпадает с действительным маршрутом.

«После истории с Усольцевыми появились вопросы по маршруту на Кутурчине Так, не заявлено никакой сложности трассы, хотя профессиональные альпинисты говорят, что она слишком сложна для рядовых туристов. Также нашли несоответствие разметки и реальному маршруту, где-то он мимо идет», - поделился он в комментарии для aif.ru.

По данным Алексей Кулеша, с исчезновением семьи Усольцевых возник вопрос о безопасности этого туристического пути. Сейчас он является частью маршрутов для хайкинга. По его словам, речи о полном закрытии трассы нет.

Напомним, спасатели и волонтеры с 28 сентября ищут семью Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с дочерью Ариной исчезли во время похода по туристическому маршруту в Партизанском районе региона. По состоянию на 3 октября, к их поискам привлекли порядка 200 человек.

Через неделю пришлось констатировать, что техника - дроны и вертолеты - быстро оледеневает в непростых погодных условиях и не получается в полной мере искать пропавших людей.

#в стране и мире #Красноярский край #туризм #Семья Усольцевых #Туристический маршрут
