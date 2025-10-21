После пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге изменят турмаршрут

В Красноярском крае после пропажи семьи Усольцевых планируют пометить маршрут в Партизанском районе как слишком сложный для рядовых туристов.

Как рассказал альпинист, профессиональный турист и волонтер Алексей Кулеш, у пути, которым пошла семья, не указана сложность трассы, разметка не совпадает с действительным маршрутом.

«После истории с Усольцевыми появились вопросы по маршруту на Кутурчине Так, не заявлено никакой сложности трассы, хотя профессиональные альпинисты говорят, что она слишком сложна для рядовых туристов. Также нашли несоответствие разметки и реальному маршруту, где-то он мимо идет», - поделился он в комментарии для aif.ru.

По данным Алексей Кулеша, с исчезновением семьи Усольцевых возник вопрос о безопасности этого туристического пути. Сейчас он является частью маршрутов для хайкинга. По его словам, речи о полном закрытии трассы нет.

Напомним, спасатели и волонтеры с 28 сентября ищут семью Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с дочерью Ариной исчезли во время похода по туристическому маршруту в Партизанском районе региона. По состоянию на 3 октября, к их поискам привлекли порядка 200 человек.

Через неделю пришлось констатировать, что техника - дроны и вертолеты - быстро оледеневает в непростых погодных условиях и не получается в полной мере искать пропавших людей.