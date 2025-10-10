МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Спасатели прошли пешком более четырех тысяч километров в поисках семьи Усольцевых

Дроны и вертолеты не могут в полной мере участвовать в поиске пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, поскольку техника быстро оледеневает в текущих погодных условиях.
Игнат Далакян 2025-10-10 09:12:40
© Фото: mchskrsk, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Основной упор в поисках семьи Усольцевых делается на пешие силы. Из-за этого некоторая часть поисковой зоны остается непроверенной. Погодные условия не дают в полной мере работать с дронами и вертолетами, потому что они быстро оледеневают, рассказал «Звезде» председатель ДПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Сначала пытались использовать много беспилотников самолетного типа, но из-за погодных условий там используются только точечные беспилотники мультироторного типа, самолетные быстро оледеневают, и невозможно на них летать в этих условиях. Вертолет, участвующий в поисках, базирующийся в 40 минутах оттуда, в середине полета вынужден разворачиваться, потому что резко ухудшилась погода в районе нашей горы, и там больше нет возможности работать», - сказал Сергеев.

Пешком спасатели прошли уже больше 4 000 километров, около 1 000 километров проверено авиацией и сотни километров - при помощи беспилотников.

Поиски остаются сложными из-за постоянного мокрого снега, гористой местности и большого количества каменных осыпей. Председатель отряда «ЛизаАлерт» добавил, что на сегодняшний день никаких зацепок нет. При этом спасатели смогли добраться до места, откуда в последний раз подал сигнал телефон главы семьи.

Напомним, путешественники пропали в красноярской тайге более недели назад, с ними была 5-летняя дочь. За это время погода ухудшилась - упала температура и выпал снег.

#спасатели #поиски #наш эксклюзив #тайга #пропавшая семья #Семья Усольцевых
