Источник: отец зарезал семью в Ульяновске из-за долгов по ставкам на спорт

Мужчина делал ставки на спорт, в результате чего накопил долги перед организацией в размере 500 тысяч рублей.
Дарья Ситникова 2025-10-02 15:17:21
© Фото: Telegram/sledcom_uln

Подозреваемый в убийстве супруги и двух маленьких дочерей в Ульяновске накопил долги на 500 тысяч рублей, после чего и решил расправиться с семьей, чтобы «долги не легли на их плечи», рассказал «Звезде» источник в правоохранительных органах.

«Когда у него накопились долги в 500 тысяч рублей, он убил жену и дочерей. Объяснил это тем, что не хотел, чтобы "долги легли на их плечи"», - рассказал собеседник телеканала.

В правоохранительных органах также опровергли информацию, что фигурант играл в казино. Он делал ставки на спорт и футбол.

Подозреваемый то выигрывал, то проигрывал, в итоге у него накопились долги перед организацией в размере 500 тысяч рублей. Ему светит пожизненное заключение в тюрьме, также фигуранта будут проверять на адекватность.

Напомним, вчера в Ульяновске 27-летний мужчина расправился со своей супругой и двумя дочерьми, после чего нанес себе резаные раны предплечий. Мать подозреваемого обнаружила тела, когда пришла навестить внучек.

Фигуранта сначала отвезли в больницу, а потом доставили в следственный отдел. Информации о том, что семья состояла на учете и жила неблагополучно, ранее не поступало.

#Спорт #Ульяновск #Трагедия #Долги #наш эксклюзив
