МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК: убитых в квартире в Ульяновске девочек с мамой обнаружила их бабушка

По факту убийства трех человек, в том числе малолетних детей, возбуждено уголовное дело.
Дарья Ситникова 2025-10-01 17:23:44
© Фото: Telegram/sledcom_uln © Видео: Telegram/sledcom_uln

В Ульяновске произошло жуткое убийство матери и двух ее маленьких дочерей. В СК «Звезде» рассказали, как бабушка обнаружила тела внучек.

Женщине открыл дверь ее окровавленный сын (по предварительным данным, муж погибшей) с ранами предплечий. После этого она вызвала полицию. По словам собеседника телеканала, семья не состояла на учете, также не было сигналов о том, что они неблагополучно жили.

Трагедия произошла в квартире многоэтажного дома. В СК России по Ульяновской области возбудили уголовное дело об убийстве трех человек, в том числе малолетних детей.

На данный момент следователи и криминалисты СК России проводят осмотр места происшествия, а также комплекс иных следственных действий. Близкий родственник погибших также проверяется на причастность к преступлению.

#Ульяновск #Трагедия #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 