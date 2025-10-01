СК: убитых в квартире в Ульяновске девочек с мамой обнаружила их бабушка

В Ульяновске произошло жуткое убийство матери и двух ее маленьких дочерей. В СК «Звезде» рассказали, как бабушка обнаружила тела внучек.

Женщине открыл дверь ее окровавленный сын (по предварительным данным, муж погибшей) с ранами предплечий. После этого она вызвала полицию. По словам собеседника телеканала, семья не состояла на учете, также не было сигналов о том, что они неблагополучно жили.

Трагедия произошла в квартире многоэтажного дома. В СК России по Ульяновской области возбудили уголовное дело об убийстве трех человек, в том числе малолетних детей.

На данный момент следователи и криминалисты СК России проводят осмотр места происшествия, а также комплекс иных следственных действий. Близкий родственник погибших также проверяется на причастность к преступлению.