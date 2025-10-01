МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подозреваемый в убийстве жены с маленькими детьми задержан в Ульяновске

В ходе следствия будет установлен мотив преступления.
Дарья Ситникова 2025-10-01 18:57:23
© Фото: Telegram/sledcom_uln

В Ульяновске задержан подозреваемый в убийстве женщины и двух маленьких детей. Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

По предварительной информации, 27-летний мужчина расправился со своей супругой и двумя маленькими дочерьми, после чего нанес себе резаные раны предплечий. Мать подозреваемого обнаружила его, когда пришла навестить внучек.

Сначала фигуранта отвезли в больницу, а после этого доставили в следственный отдел. Во время следствия будет установлен мотив преступления.

В СК «Звезде» также сообщили, что семья не состояла на учете и не было сигналов о том, что они жили неблагополучно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

#Ульяновск #Задержание #Трагедия #подозреваемый
