Страны G7 допустили использование активов РФ для Украины

Страны «Группы семи» допускают возможность использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов G7 по итогам встречи 1 октября.

Страны G7 разрабатывают широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Киева. Среди мер - скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России.

Министры финансов G7 договорились усилить давление на Россию для поддержки Украины и «ослабления военного потенциала РФ».

Накануне сообщалось, что Украина получила от Евросоюза четыре миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Два из них будут направлены на производство беспилотников.

Тем временем Россия готовит ответ на случай конфискации своих замороженных активов в Европе, сообщило Bloomberg. По данным агентства, новый механизм ускоренной приватизации позволит РФ быстро изымать и реализовывать активы, которые принадлежат зарубежным компаниям.