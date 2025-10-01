МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС выплатил Киеву новый транш из доходов от российских активов

Уточняется, что два миллиарда евро будут выделены на производство беспилотников.
Дарья Ситникова 2025-10-01 15:20:00
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Украина получила от Евросоюза четыре миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Об этом следует из заявления Еврокомиссии.

Уточняется, что Европейская комиссия выделила Киеву девятый транш исключительной макрофинансовой помощи. Ее размер составляет четыре миллиарда евро, два из них будут направлены на производство беспилотников.

Общая сумма поддержки приближается к 178 миллиардам евро. Это еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора.

По итогам текущего года в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility Украина рассчитывает получить в сумме 54 миллиарда долларов, 30 из них еще не поступили в страну.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что конфисковать замороженные активы РФ без серьезного нарушения международного права невозможно. Это может привести к «началу полного хаоса».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также призывал не трогать российские активы. С его слов, экспроприация средств РФ приведет к негативным последствиям для глобального рынка капитала.

#Россия #Украина #ЕС #ек #активы РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 