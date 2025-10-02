МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Патрушев обсудил развитие рыбохозяйственного комплекса в Южно-Сахалинске

Совещание проведено в рамках рабочей поездки председателя Морской коллегии России на Дальний Восток.
Андрей Аркадьев 2025-10-02 13:57:39
© Фото: Морская коллегия России © Видео: Морская коллегия России

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев провел совещание, где обсуждались вопросы сохранения, воспроизводства и освоения водных биологических ресурсов в Дальневосточном федеральном округе. 

Уточняется, что совещание проведено в городе Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки Патрушева на Дальний Восток.

«Рассмотрены меры по развитию инфраструктуры рыбных портов, созданию дополнительных рыбоперерабатывающих предприятий, обновлению холодильных мощностей», - говорится в сообщении. 

Кроме этого, по итогам совещания были поставлены задачи по реализации стимулирующих мер по модернизации рыболовецких судов. Также меры должны стимулировать строительство научно-исследовательского флота. Цель - повысить эффективность использования биоресурсов моря, в том числе глубоководных. 

Помимо этого, чтобы продолжить декриминализацию рыбохозяйственного комплекса, были приняты меры, которые направлены на то, чтобы повысить уровень контроля государства за добычей и оборота водных ресурсов. 

Ранее Патрушев провел встречу с министром общественной безопасности Вьетнама. Он подчеркнул, что развитие двух стран тесно связано с укреплением позиций в Мировом океане.

#в стране и мире #Рыболовство #Дальний Восток #николай патрушев #южно-сахалинск
