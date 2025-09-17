МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Патрушев: развитие РФ и Вьетнама связано с укреплением позиций в океане

Помощник президента России Николай Патрушев встретился с министром строительства Вьетнама в Ханое.
Андрей Аркадьев 2025-09-17 13:31:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Торговое судоходство, развитие существующих и создание новых маршрутов, а также научно-техническое сотрудничество в морской сфере - такие темы обсуждались в Ханое. Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев встретился с министром строительства Вьетнама.

«Обеспечение национального благосостояния и уверенного экономического развития России и Вьетнама напрямую связано с укреплением позиций наших стран в Мировом океане и глобальной морской политике», - заявил Патрушев.

Также он выразил уверенность, что запущенный по линии ведомств диалог внесет существенный вклад в решение этой стратегической задачи.

Перед началом встречи Николай Патрушев и члены российской делегации возложили венок к мемориалу, посвященному зарубежным военным специалистам. Это первые межведомственные консультации. Они проходят в Ханое и продлятся до 18 сентября. 

#Россия #в стране и мире #Вьетнам #николай патрушев #Морская стратегия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 