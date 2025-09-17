Патрушев: развитие РФ и Вьетнама связано с укреплением позиций в океане

Торговое судоходство, развитие существующих и создание новых маршрутов, а также научно-техническое сотрудничество в морской сфере - такие темы обсуждались в Ханое. Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев встретился с министром строительства Вьетнама.
«Обеспечение национального благосостояния и уверенного экономического развития России и Вьетнама напрямую связано с укреплением позиций наших стран в Мировом океане и глобальной морской политике», - заявил Патрушев.
Также он выразил уверенность, что запущенный по линии ведомств диалог внесет существенный вклад в решение этой стратегической задачи.
Перед началом встречи Николай Патрушев и члены российской делегации возложили венок к мемориалу, посвященному зарубежным военным специалистам. Это первые межведомственные консультации. Они проходят в Ханое и продлятся до 18 сентября.
