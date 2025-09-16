Патрушев провел встречу с министром общественной безопасности Вьетнама

Борьба с пиратством и терроризмом, противодействие угрозам на море - такие темы стояли на повестке в Ханое, где прошла встреча помощника президента России с министром общественной безопасности Вьетнама.

До 18 сентября Николай Патрушев проведет серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере.

«Это чрезвычайно сложная работа, особенно если учесть географию омывающих Вьетнам морей, а также традиционно непростую обстановку в вашем регионе, где по-прежнему сохраняется целый ряд вызовов и угроз, нередко исходящих именно с морских направлений», - сказал Патрушев в ходе переговоров.

Перед началом встречи Николай Патрушев и члены российской делегации возложили венки к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и памятнику павшим героям, а также посетили Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр.

Ранее Патрушев сообщил, что на Западе обсуждают легализацию морского пиратства. По его словам, речь идет фактически о попытке возродить практику выдачи каперских свидетельств.