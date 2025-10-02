Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил разговоры участников европейской дискуссии по возможному изъятию российских активов с поведением банды. Представитель Кремля также предупредил, что попытки присвоить российскую собственность не останутся без ответа.

«Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит», - заявил Песков.

Накануне пресс-секретарь главы РФ назвал возможное изъятие замороженных на европейских счетах российских денег воровством. Об ответственности за незаконную экспроприацию активов, похоже, начали догадываться власти Бельгии. Премьер-министр королевства Барт Де Вевер предупредил коллег по Евросоюзу, что Брюссель не позволит распоряжаться российскими деньгами, пока не получит письменных юридических гарантий о разделении возможных финансовых рисков в случае ответных мер Москвы.

В том, что эти меры последуют, не сомневаются эксперты агентства Bloomberg. Они допускают довольно жесткий ответ официальной Москвы, которая может начать изымать собственность и активы европейских компаний в России благодаря процедуре ускоренной приватизации.

Подобную ситуацию предвидел президент Франции Эмманюэль Макрон, который ранее заявил о рисках «полного хаоса» в случае окончательного ареста российских активов. Глава Пятой республики призвал коллег уважать международное право. Напомним, что после начала специальной военной операции власти Евросоюза заморозили на своих счетах около €300 млрд, принадлежащих России. Доходы от этих средств они используют для оказания финансовой помощи киевскому режиму. В последнее время все чаще звучат призывы об окончательном изъятии этих денег.