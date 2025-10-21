МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экономист Камкин: ЕС близок к передаче замороженных российских активов Украине

Эксперт не исключил, что давление на Венгрию и Словакию будет только нарастать.
Дима Иванов 2025-10-21 22:32:06
© Фото: IMAGO, S. Ziese, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Согласие Венгрии и Словакии на новый 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза было ожидаемым, поскольку эти страны ранее одобрили все предыдущие 18 пакетов. Таким мнением в эфире «Звезды» поделился доцент Финансового университета Александр Камкин.

По его словам, Будапешт и Братислава намерены добиться исключений из ограничений, в первую очередь связанных с поставками российского газа, без которого их экономики не смогут функционировать.

Решение об отказе от российского газа к 1 января 2028 года предоставляет Словакии и Венгрии необходимую отсрочку для диверсификации поставок. На данный момент другой источник не может заменить газ, который идет в страну по «Турецкому потоку», отметил эксперт.

Экономист предупредил, что давление на Венгрию и Словакию будет нарастать.

«Возможны новые меры, включая введение потолков цен на российскую нефть и газ, ужесточение борьбы с так называемым теневым флотом Москвы, а в худшем сценарии - директиву о блокировке Турецкого потока, хотя это, вероятно, не произойдет в ближайшее время», - рассказал Камкин.

Отвечая на вопрос о судьбе замороженных в Европе российских активов на 140 миллиардов евро, Камкин отметил, что ЕС уже «близок к их передаче Украине».

Наибольшее сопротивление передаче резервов ЦБ РФ оказывают Бельгия и Венгрия, поскольку для Бельгии это станет серьезным имиджевым ударом, усложнившим привлечение иностранных инвесторов. По словам эксперта, США используют эту уязвимость в дипломатической игре с Россией, позиционируя себя как честного посредника в переговорах.

#нефть #Европа #газ #«Турецкий поток» #Венгрия #словакия #наш эксклюзив #замороженные активы РФ #санкции ЕС
