Орбан: Венгрия не поддержит ЕК по конфискации российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что если российские деньги «приберут к рукам», это создаст массу юридических проблем и вызовет ответные меры со стороны Москвы.
Сергей Дьячкин 2025-10-16 02:00:59
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Венгрия не станет поддерживать инициативу Еврокомиссии о конфискации замороженных российских активов из-за возможных ответных мер России. Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью каналу Mandiner.

Он отметил, что сейчас Венгрия «консультируется по этому вопросу с Россией». Орбан пояснил, что ответные меры со стороны Москвы могут затронуть венгерские компании, работающие на российском рынке.

«Что касается замороженных российских активов, мы ведем консультации с Россией, и я хочу ясно понимать ситуацию», - пояснил венгерский премьер.

Он добавил, что если российские деньги «приберут к рукам», это создаст массу юридических проблем. И реакция Москвы не заставит себя ждать. Последуют ответные меры.

«Я хочу видеть, какими будут эти меры», - пояснил глава правительства Венгрии.

Орбан уточнил, что хочет заранее оценить потенциальные риски - может ли имущество венгерских компаний в Российской Федерации быть изъято или заморожено в качестве ответа на инициативу Еврокомиссии.

«Это нужно выяснить, это ответственность, которую несет венгерское правительство перед страной», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что ответственность перед Венгрией требует понимания «последствий каждого шага». Открытое обсуждение этих вопросов с российской стороной уже ведется.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Орбан считает, что Евросоюз должен договориться с Россией, чтобы разрешить конфликт на Украине. Он считает, что это возможно, даже если задача выглядит сложной. В качестве примера успешной дипломатии он привел соглашение по сектору Газа. Орбан отметил, что президент США Дональд Трамп смог сделать то, что многие считали невозможным. Он подчеркнул, что европейцы наблюдали за  процессом со стороны, в то время как американцы и их союзники медленно и упорно добивались мира. По мнению Орбана, ЕС надо обратить внимание на этот пример и начать действовать так же.

