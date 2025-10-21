МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил о готовности союзников США ввести войска в сектор Газа

Американский лидер все еще надеется на мирное урегулирование конфликта.
Тимур Юсупов 2025-10-21 16:35:08
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не давал разрешения своим союзникам «вводить крупные силы» в сектор Газа. По словам американского лидера, если движение ХАМАС «продолжит вести себя неподобающим образом», он позволит направить в регион военный контингент.

Трамп также отметил, что пока у ХАМАС «еще есть шанс поступить правильно», однако в том случае, если движение не предпримет обговоренных мер по урегулированию арабо-израильского конфликта, то «его конец будет быстрым, яростным и жестоким».

Подобные заявления американского президента прозвучали на фоне очередного витка эскалации вооруженного противостояния Израиля и Палестины. После шаткого перемирия, которого удалось достичь 13 октября, стороны снова вернулись к боевым действиям против друг друга.

На сегодняшний день противникам вновь удалось возобновить режим прекращения огня, однако Израиль предупредил, что будет «жестко реагировать» на любые нарушения мира.

#в стране и мире #Трамп #Израиль #ХАМАС #Газа #арабо-израильский конфликт
