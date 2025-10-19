ЦАХАЛ заявил о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа

Израильские военнослужащие вновь приступили к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В соответствии с директивой политического руководства и после серии крупных ударов в ответ на нарушения ХАМАС, Армия обороны Израиля возобновила меры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня». - говорится в сообщении пресс-службы армии.

В военном ведомстве предупредили, что будут соблюдать перемирие, но на любые нарушения со стороны радикальной палестинской группировки последует решительная реакция.

Немногим ранее сообщалось об ударах, которым израильская авиация подвергла город Рафах на юге палестинского анклава. СМИ еврейского государства поясняли, что их спровоцировали боевики ХАМАС, которые открыли огонь. Кроме этого, на другом конце сектора газа, в его северной части, в районе Бейт-Хануна, двое неизвестных попытались перейти линию отвода войск ЦАХАЛ. Затем их атаковали с воздуха.