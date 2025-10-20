МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: нужно сделать много «домашней работы» перед встречей Путина и Трампа

Конкретных деталей о составе делегаций и планах подписания документов нет.
Глеб Владовский 2025-10-20 13:29:14
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Подготовительная работа к предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет объемной. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Предстоит еще сделать много домашней работы. Необходимо поработать и по линии внешнеполитических ведомств», - уточнил он в беседе с журналистами.

Песков также отметил, что в настоящее время нет каких-либо деталей о составе делегаций и планах подписания документов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подготовка к встрече глав государств в Венгрии проходит по дипломатическим каналам. Она проводится на очень глубоком уровне.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #Венгрия #Дмитрий Песков #встреча
