Песков: нужно сделать много «домашней работы» перед встречей Путина и Трампа

Подготовительная работа к предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет объемной. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Предстоит еще сделать много домашней работы. Необходимо поработать и по линии внешнеполитических ведомств», - уточнил он в беседе с журналистами.

Песков также отметил, что в настоящее время нет каких-либо деталей о составе делегаций и планах подписания документов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подготовка к встрече глав государств в Венгрии проходит по дипломатическим каналам. Она проводится на очень глубоком уровне.