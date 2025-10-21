Песков: Путин и Трамп не называли сроки проведения саммита в Будапеште

В настоящее время точная дата проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не определена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На это может потребоваться время. Каких-то точных сроков обозначено изначально не было», - подчеркнул он в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ также назвал «фантастической» версию возможного прилета Путина и Трампа в Будапешт одним бортом.

Ранее Песков заявил, что подготовительная работа к предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет объемной. Он также отметил, что в настоящее время нет каких-либо деталей о составе делегаций и планах подписания документов.