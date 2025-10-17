МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Венесуэла призвала ООН расследовать атаки США в Карибском море

Американцы совершили «новую серию внесудебных казней» гражданских лиц на борту судна, отметил постпред страны.
Владимир Рубанов 2025-10-17 09:09:10
© Фото: Li Rui XinHua, Global Look Press

Венесуэльское правительство обратилось к генсеку ООН и Совету Безопасности с просьбой расследовать инциденты с участием ВС США в Карибском регионе. Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сообщил об этом 17 октября, пишет aif.ru.

Американцы совершили «новую серию внесудебных казней» гражданских лиц на борту судна в Карибском море, отметил дипломат. В результате атаки погибли 27 человек, среди которых граждане Колумбии и Тринидада и Тобаго.

Монкада заявил, что это нападение стало частью эскалации со стороны Вашингтона с сентября. США несколько раз атаковали гражданские суда, следовавшие через международные воды. Американцы заявляют, что они связаны с наркоторговлей.

Представитель при ООН осудил заявления США о наземных операциях и санкционировании тайных операций ЦРУ в Венесуэле. Он указал на опыт ЦРУ, включающий тайные операции для дестабилизации и убийств глав государств.

Монкада призвал ООН признать угрозу миру в регионе из-за сосредоточения ВС США, антивенесуэльской риторики и тайных операций спецслужб США. Он призвал Совбез подтвердить принцип уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Венесуэлы.

Ранее США нанесли удар по судну в Карибском море, якобы перевозившему наркотические вещества. Кроме того, сообщалось, что Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле для свержения президента Николаса Мадуро.

