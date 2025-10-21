Лавров заявил, что угрозы Польши в адрес Путина говорят о готовности к терактам

В ответ на угрозы безопасности самолету президента России со стороны Польши глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поляки, судя по всему, теперь готовы на антироссийские теракты. Об этом министр иностранных дел высказался на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

Все дело в том, что утром 21 октября глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с неприкрытыми угрозами в адрес российского лидера. Так, политик заявил, что Польша не может гарантировать безопасность самолету Владимира Путина, который в скором времени может отправиться на встречу с Трампом в Будапеште, если Международный уголовный суд (МУС) потребует от Варшавы задержать президента РФ.

В ответ на провокации Лавров отметил, что теперь, похоже, польское правительство не будет гнушаться даже международным терроризмом.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина, в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет. То есть теперь министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», - возмутился глава российского МИД.

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом вызвала в мировом сообществе крайне бурную реакцию. Так, МИД Болгарии пообещал пропустить самолет российского президента через свое воздушное пространство, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о начале подготовки Будапештом российско-американского саммита.