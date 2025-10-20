Болгария пропустит самолет Путина на саммит в Будапеште

Болгария официально пообещала пропустить через свое воздушное пространство самолет российского президента Владимира Путина, когда тот отправится на встречу с Дональдом Трампом в Будапешт. С подобным заявлением выступил министр иностранных дел страны Георг Георгиев.

По словам главы болгарского МИД, его страна намерена предоставить все условия для достижения мира, так как в Софии четко видят усилия, прикладываемые обеими сторонами для урегулирования конфликта.

"Как может состояться встреча, если один из ее участников не сможет на нее прибыть?", - задал риторический вопрос Георгиев.

Сейчас вовсю идет подготовка к встрече двух мировых лидеров. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, работа ведется на очень глубоком уровне по различным дипломатическим каналам.