В ГД проголосовали за законопроект о круглогодичном призыве в армию

Документ одобрен в первом чтении.
Дима Иванов 2025-09-24 15:08:02
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий проведение призыва на военную службу на протяжении всего календарного года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу будет осуществляться непрерывно с 1 января по 31 декабря, в отличие от текущей практики двух призывных кампаний в год.

При этом отправка призывников к местам службы будет проходить в два периода - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании президентских указов.

Авторы инициативы пояснили, что в течение года будут проводиться все необходимые мероприятия, включая медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор и работу призывных комиссий. По их словам, это позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы и улучшить качество отбора призывников.

#в стране и мире #депутаты #госдума #призыв в армию #правила призыва
