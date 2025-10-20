МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова рассказала о глубокой подготовке встречи Путина и Трампа

На дипломатическом уровне состоялись контакты между Россией и Венгрией для обсуждения возможной встречи в этой европейской стране.
Марина Крижановская 2025-10-20 03:22:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подготовка встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа ведется на дипломатическом уровне. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, она проводится на очень глубоком уровне.

«По дипломатическим каналам работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», - рассказала она в интервью ТАСС.

Также Захарова сообщила, что помощник российского лидера прокомментировал состоявшийся контакт Путина и Трампа. После чего состоялись контакты по линии глав МИД России и Венгрии для подготовки этой возможной встречи Путина и Трампа.

На минувшей неделе появились сообщения, что следующие переговоры двух мировых лидеров могут пройти в Венгрии. Сам Трамп назвал ее безопасной страной, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что эта страна и в НАТО, и в ЕС занимает особенную позицию.

