Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля

Подводный тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа данных из открытых источников.

Магистраль проекта по соединению России и США может протянуться от 98 до 113 километров. Длина тоннеля, который соединяет Францию с Великобританией составляет около 51 километра. Получается, проект между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее европейского аналога.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий «Звезде». По его оценке возможный проект с подземной железной дорогой будет колоссальным. Он поможет развитию Севера России и Аляски.

Также заслуженный строитель России Азарий Лапидус объяснил «Звезде», что тоннель между Россией и Аляской можно построить за 15 лет. Он предположил, что это могут быть два тоннеля по 40 километров, а в промежутке расположится остров.