МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля

Тоннель, соединяющий Россию и США, может протянуться от 98 до 113 километров.
Екатерина Пономарева 2025-10-19 09:37:05
© Фото: Bernd Weissbrod, Global Look Press

Подводный тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа данных из открытых источников.

Магистраль проекта по соединению России и США может протянуться от 98 до 113 километров. Длина тоннеля, который соединяет Францию с Великобританией составляет около 51 километра. Получается, проект между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее европейского аналога.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий «Звезде». По его оценке возможный проект с подземной железной дорогой будет колоссальным. Он поможет развитию Севера России и Аляски.

Также заслуженный строитель России Азарий Лапидус объяснил «Звезде», что тоннель между Россией и Аляской можно построить за 15 лет. Он предположил, что это могут быть два тоннеля по 40 километров, а в промежутке расположится остров.

#сша #аляска #Чукотка #тоннель #Евротоннель
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 