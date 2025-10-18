МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат Чепа назвал колоссальным возможный проект туннеля между РФ и Аляской

По мнению депутата, проект тоннеля с железной дорогой даст очень много для развития нашего Севера и Аляски.
Екатерина Пономарева 2025-10-18 13:00:49
© Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Госдуме оценили перспективы возможного проекта по строительству тоннеля, который соединит Россию с Аляской. Об этом рассказал «Звезде» первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

«Идея очень интересная, но она труднореализуемая», - объяснил депутат.

По его словам, нужно посчитать экономически, насколько сегодня возможно реализовать такой проект. Чепа добавил, что если построят тоннель с железной дорогой, то это будет колоссальный проект, который даст очень много для развития нашего Севера и Аляски. Проект интересен в программах освоения Арктики и Северного морского пути и может дать большие результаты.

Ранее заслуженный строитель России Азарий Лапидус сообщил «Звезде», что тоннель между Россией и Аляской можно построить за 15 лет. Он предположил, что это будут два тоннеля по 40 километров, а в промежутке остров, где можно будет выйти и сделать какой-то мост. На примере, как сделан тоннель в Китае, который связывает Макао и Гонконг.

#проект #госдума #Депутат #наш эксклюзив #тоннель #Чепа
