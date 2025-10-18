Эксперт: тоннель между Россией и Аляской можно построить за 15 лет

Тоннель между Россией и Аляской проложить можно, но пока трудно сказать, сколько это займет времени и какой будет цена. Об этом рассказал «Звезде» заслуженный строитель России Азарий Лапидус. Он обратил внимание на то, что еще нет ни изысканий, ни проекта.

«Если вы помните, метро в Советском Союзе в 1930-е годы строилось под землей на глубине чуть меньшей. То есть, уже тогда технически это все делалось. Но это делалось при помощи примитивных комбайнов. Сегодня есть специальные машины, которые применялись уже даже в России многократно при строительстве метро глубокого заложения», - рассказал специалист.

Лапидус добавил, что такая техника использовалась при прокладке Лефортовского и Серебряноборского тоннелей. Проходческий щит делает выемку грунта и укрепляет стены тоннеля. Все зависит только от того, какого диаметра будет это сооружение.

«Такие длинные тоннели не строили, но есть шанс, что это может быть два тоннеля по 40 километров, а в промежутке там есть небольшой остров - можно будет выйти и сделать там какой-то мост, как сделан тоннель в Китае, который связывает Макао и Гонконг», - объяснил строитель.

При этом Лапидус усомнился, что такой проект можно реализовать за 8 лет. По его словам, все аналоги строились значительно дольше.

«Я бы лет 15 поставил. Но, понимаете, это бессмысленный разговор. Это, скорее, сейчас такое технико-экономическое обоснование, первая стадия. Потому что мы не знаем, какие там грунты. Я предполагаю, что только изыскания и проект займут 2-3 года», - заключил эксперт.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что началось обсуждение прокладки тоннеля через Берингов пролив между Россией и США. Он считает, что строительство может занять 8 лет и стоить 8 миллиардов долларов. Дональд Трамп на пресс-конференции назвал эту идею неплохой.